، "محافظ حبونا" يستقبل مدير فرع الإسكان بنجران لبحث متطلبات المحافظة ،

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استقبل محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور وفريق من الفرع، بحضور رئيس بلدية المحافظة صالح حسن آل عمر وعضو اللجنة التنفيذية بفرع الوزارة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن قعوان، وأعضاء المجلس المحلي.
جرى خلال اللقاء مناقشةُ متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وعلى هامش ذلك اجتمع المحافظ ومدير فرع وزارة الإسكان وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المطلوبة من وزارة الإسكان والعمل المشترك؛ من أجل إيجادها وتوافرها وتخصيص أرضٍ لوزارة الإسكان بالمحافظة.
وأكد رئيس البلدية صالح حسن آل عمر، أنه سيتم العمل لذلك.
"محافظ حبونا" يستقبل مدير فرع الإسكان بنجران لبحث متطلبات المحافظةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
استقبل محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور وفريق من الفرع، بحضور رئيس بلدية المحافظة صالح حسن آل عمر وعضو اللجنة التنفيذية بفرع الوزارة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن قعوان، وأعضاء المجلس المحلي.
جرى خلال اللقاء مناقشةُ متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وعلى هامش ذلك اجتمع المحافظ ومدير فرع وزارة الإسكان وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المطلوبة من وزارة الإسكان والعمل المشترك؛ من أجل إيجادها وتوافرها وتخصيص أرضٍ لوزارة الإسكان بالمحافظة.
وأكد رئيس البلدية صالح حسن آل عمر، أنه سيتم العمل لذلك.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
10:34 AM
ناقشا آلية توفير أراضٍ للوزارة وتقديم الخدمات المناسبة للأهالي
استقبل محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور وفريق من الفرع، بحضور رئيس بلدية المحافظة صالح حسن آل عمر وعضو اللجنة التنفيذية بفرع الوزارة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن قعوان، وأعضاء المجلس المحلي.
جرى خلال اللقاء مناقشةُ متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وعلى هامش ذلك اجتمع المحافظ ومدير فرع وزارة الإسكان وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المطلوبة من وزارة الإسكان والعمل المشترك؛ من أجل إيجادها وتوافرها وتخصيص أرضٍ لوزارة الإسكان بالمحافظة.
وأكد رئيس البلدية صالح حسن آل عمر، أنه سيتم العمل لذلك.
، "محافظ حبونا" يستقبل مدير فرع الإسكان بنجران لبحث متطلبات المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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