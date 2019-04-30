، "محافظ حبونا" يستقبل مدير فرع الإسكان بنجران لبحث متطلبات المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا آلية توفير أراضٍ للوزارة وتقديم الخدمات المناسبة للأهالي

استقبل محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور وفريق من الفرع، بحضور رئيس بلدية المحافظة صالح حسن آل عمر وعضو اللجنة التنفيذية بفرع الوزارة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن قعوان، وأعضاء المجلس المحلي.

جرى خلال اللقاء مناقشةُ متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وعلى هامش ذلك اجتمع المحافظ ومدير فرع وزارة الإسكان وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المطلوبة من وزارة الإسكان والعمل المشترك؛ من أجل إيجادها وتوافرها وتخصيص أرضٍ لوزارة الإسكان بالمحافظة.

وأكد رئيس البلدية صالح حسن آل عمر، أنه سيتم العمل لذلك.