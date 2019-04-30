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كشفت تقارير صحافية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تسعى لإحياء خدمتها التي وُصفت بـ "الميتة"، من أجل منافسة "غول" متوغل في عالم البحث والإنترنت.
ونشر موقع "أندرويد هيدلاين"، أن "مايكروسوفت" أتاحت حالياً نسخة تجريبية من متصفح الإنترنت "كروميوم إيدج" الجديد، الذي تسعى من خلاله لإحياء متصفحها الذي وُصف حالياً بـ "الميت"؛ نظراً لخسارته المنافسة بصورة كبيرة مع "غول" متصفح الإنترنت الأشهر حالياً "جوجل كروم".
وأتاحت "مايكروسوفت" متصفحها بـ 3 إصدارات؛ أحدها مخصّص للمطورين والمبرمجين باسم "Developer"، والثاني باسم "وBeta"، والثالث "Canary".
ووفرت الشركة الأمريكية في متصفحها الجديد ميزات عدة لمنافسة خدمات الإنترنت الأخرى، مثل "جوجل كروم".
وأشارت إلى أن أبرز تلك الميزات الجديدة في "كروميوم إيدج"، أنه سيكون أكثر توافقاً واستقراراً لأيّ موقع إنترنت، كما أن الشكل الخاص به جعله أشبه بصورة كبيرة بـ "جوجل كروم".
كما أنها استحدثت تقنية "ذكية" مبتكرة؛ لإضافة تبويبات جديدة يمكن التحكم فيها بسهولة وترتيب ظهورها.
كما يمكن لمتصفح "مايكروسوفت" أن يجعل للمستخدم إمكانية إضافة جزءٍ خاص بـ "النيوز فيد" الخاصة به، وتجعله أكثر تواصلاً مع الأحداث أولا بأول، إضافة إلى تحميل إضافات من متجر "مايكروسوفت".
"مايكروسوفت" تسعى لإحياء "الميت" لمنافسة "الغول"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
كشفت تقارير صحافية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تسعى لإحياء خدمتها التي وُصفت بـ "الميتة"، من أجل منافسة "غول" متوغل في عالم البحث والإنترنت.
ونشر موقع "أندرويد هيدلاين"، أن "مايكروسوفت" أتاحت حالياً نسخة تجريبية من متصفح الإنترنت "كروميوم إيدج" الجديد، الذي تسعى من خلاله لإحياء متصفحها الذي وُصف حالياً بـ "الميت"؛ نظراً لخسارته المنافسة بصورة كبيرة مع "غول" متصفح الإنترنت الأشهر حالياً "جوجل كروم".
وأتاحت "مايكروسوفت" متصفحها بـ 3 إصدارات؛ أحدها مخصّص للمطورين والمبرمجين باسم "Developer"، والثاني باسم "وBeta"، والثالث "Canary".
ووفرت الشركة الأمريكية في متصفحها الجديد ميزات عدة لمنافسة خدمات الإنترنت الأخرى، مثل "جوجل كروم".
وأشارت إلى أن أبرز تلك الميزات الجديدة في "كروميوم إيدج"، أنه سيكون أكثر توافقاً واستقراراً لأيّ موقع إنترنت، كما أن الشكل الخاص به جعله أشبه بصورة كبيرة بـ "جوجل كروم".
كما أنها استحدثت تقنية "ذكية" مبتكرة؛ لإضافة تبويبات جديدة يمكن التحكم فيها بسهولة وترتيب ظهورها.
كما يمكن لمتصفح "مايكروسوفت" أن يجعل للمستخدم إمكانية إضافة جزءٍ خاص بـ "النيوز فيد" الخاصة به، وتجعله أكثر تواصلاً مع الأحداث أولا بأول، إضافة إلى تحميل إضافات من متجر "مايكروسوفت".
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
10:34 AM
عبر نسخة تجريبية من متصفح الإنترنت "كروميوم إيدج"
كشفت تقارير صحافية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تسعى لإحياء خدمتها التي وُصفت بـ "الميتة"، من أجل منافسة "غول" متوغل في عالم البحث والإنترنت.
ونشر موقع "أندرويد هيدلاين"، أن "مايكروسوفت" أتاحت حالياً نسخة تجريبية من متصفح الإنترنت "كروميوم إيدج" الجديد، الذي تسعى من خلاله لإحياء متصفحها الذي وُصف حالياً بـ "الميت"؛ نظراً لخسارته المنافسة بصورة كبيرة مع "غول" متصفح الإنترنت الأشهر حالياً "جوجل كروم".
وأتاحت "مايكروسوفت" متصفحها بـ 3 إصدارات؛ أحدها مخصّص للمطورين والمبرمجين باسم "Developer"، والثاني باسم "وBeta"، والثالث "Canary".
ووفرت الشركة الأمريكية في متصفحها الجديد ميزات عدة لمنافسة خدمات الإنترنت الأخرى، مثل "جوجل كروم".
وأشارت إلى أن أبرز تلك الميزات الجديدة في "كروميوم إيدج"، أنه سيكون أكثر توافقاً واستقراراً لأيّ موقع إنترنت، كما أن الشكل الخاص به جعله أشبه بصورة كبيرة بـ "جوجل كروم".
كما أنها استحدثت تقنية "ذكية" مبتكرة؛ لإضافة تبويبات جديدة يمكن التحكم فيها بسهولة وترتيب ظهورها.
كما يمكن لمتصفح "مايكروسوفت" أن يجعل للمستخدم إمكانية إضافة جزءٍ خاص بـ "النيوز فيد" الخاصة به، وتجعله أكثر تواصلاً مع الأحداث أولا بأول، إضافة إلى تحميل إضافات من متجر "مايكروسوفت".
، "مايكروسوفت" تسعى لإحياء "الميت" لمنافسة "الغول" ،
المصدر : الخليج 365
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