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"الراشد" يقدّم استقالته ويؤكد: اختلفتُ مع رئيس النادي في إدارة الأمور

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال، استقالته من منصبه؛ وذلك بعد الخسارة من التعاون أمس 0- 2 في الجولة 28 من دوري الأمير للمحترفين.

وكتب مغردًا: "أقدم اعتذاري لجمهور الهلال، وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال، مع علمي ويقيني الكامل بمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال؛ ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه".

"الراشد" يقدّم استقالته ويؤكد: اختلفتُ مع رئيس النادي في إدارة الأمور

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30

قدّم فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال، استقالته من منصبه؛ وذلك بعد الخسارة من التعاون أمس 0- 2 في الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب مغردًا: "أقدم اعتذاري لجمهور الهلال، وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال، مع علمي ويقيني الكامل بمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال؛ ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه".

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30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440

10:31 AM

قدّم فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال، استقالته من منصبه؛ وذلك بعد الخسارة من التعاون أمس 0- 2 في الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب مغردًا: "أقدم اعتذاري لجمهور الهلال، وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس إدارة الهلال، مع علمي ويقيني الكامل بمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال؛ ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه".

، "الراشد" يقدّم استقالته ويؤكد: اختلفتُ مع رئيس النادي في إدارة الأمور ،
المصدر : الخليج 365

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