، الفيديو.. عاصفة رملية جبارة تبتلع مدينة صينية في ثوان ،

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التقطت كاميرا فيديو عاصفةً رملية هوجاء ارتفاعها 100 متر، اندفعت نحو قلب مدينة صينية مزدحم ونشط.
كشفت اللقطات عن "قوة وجبروت" العاصفة الرملية التي ابتعلت مدينة نيو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية، مدمرة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالرمال؛ وذلك خلال ثوانٍ معدودة؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وانخفض مدى الرؤية داخل المدينة، التي تقع في مديرية هولونبوير في أقصى شمال منغوليا الداخلية، التي تُعرف أيضًا باسم منغوليا الصينية، إلى أقل من 100 متر.
وهذه العاصفة الرملية الهوجاء هي الثانية في غضون أسبوع واحد تقريبًا؛ بحسب تقارير إعلامية صينية.
وأصدرت السلطات الصينية، تحذيرات شديدة بشأن العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة؛ مُحذرة من أن الجو الجافّ قد يتسبب أيضًا في اندلاع حرائق.
الفيديو.. عاصفة رملية جبارة تبتلع مدينة صينية في ثوانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
التقطت كاميرا فيديو عاصفةً رملية هوجاء ارتفاعها 100 متر، اندفعت نحو قلب مدينة صينية مزدحم ونشط.
كشفت اللقطات عن "قوة وجبروت" العاصفة الرملية التي ابتعلت مدينة نيو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية، مدمرة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالرمال؛ وذلك خلال ثوانٍ معدودة؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وانخفض مدى الرؤية داخل المدينة، التي تقع في مديرية هولونبوير في أقصى شمال منغوليا الداخلية، التي تُعرف أيضًا باسم منغوليا الصينية، إلى أقل من 100 متر.
وهذه العاصفة الرملية الهوجاء هي الثانية في غضون أسبوع واحد تقريبًا؛ بحسب تقارير إعلامية صينية.
وأصدرت السلطات الصينية، تحذيرات شديدة بشأن العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة؛ مُحذرة من أن الجو الجافّ قد يتسبب أيضًا في اندلاع حرائق.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
10:28 AM
الثانية خلال أسبوع واحد
التقطت كاميرا فيديو عاصفةً رملية هوجاء ارتفاعها 100 متر، اندفعت نحو قلب مدينة صينية مزدحم ونشط.
كشفت اللقطات عن "قوة وجبروت" العاصفة الرملية التي ابتعلت مدينة نيو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية، مدمرة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالرمال؛ وذلك خلال ثوانٍ معدودة؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وانخفض مدى الرؤية داخل المدينة، التي تقع في مديرية هولونبوير في أقصى شمال منغوليا الداخلية، التي تُعرف أيضًا باسم منغوليا الصينية، إلى أقل من 100 متر.
وهذه العاصفة الرملية الهوجاء هي الثانية في غضون أسبوع واحد تقريبًا؛ بحسب تقارير إعلامية صينية.
وأصدرت السلطات الصينية، تحذيرات شديدة بشأن العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة؛ مُحذرة من أن الجو الجافّ قد يتسبب أيضًا في اندلاع حرائق.
، الفيديو.. عاصفة رملية جبارة تبتلع مدينة صينية في ثوان ،
المصدر : الخليج 365
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