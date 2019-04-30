، شاهد .. أمطار "أبريل" تخلّف انجرافات ترابية بطريق "الحائر - حوطة بني تميم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذات أعماق غائرة تشكل خطراً على سالكيه .. و"طرق الرياض": مدرج للصيانة

تسبّبت الأمطار التي شهدتها مدينة الرياض والمحافظات الجنوبية لها خلال أبريل، في حدوث انجرافاتٍ ترابية ذات أعماقٍ غائرة بطريق " الحائر - حوطة بني تميم"، وصفها بعض عابري الطريق بناقوس خطرٍ في حال حدوث هبوطٍ مفاجئ لطريق أعلى العبّارة.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه مواطن وخصّ به "الخليج 365"، حدوث انجرافاتٍ ترابية على جنبات الطريق بالقرب من الصبّة الخرسانية للعبّارة سبّبتها الأمطار، فيما أبدى بعض مرتادي الطريق تخوفهم من حدوث هبوطٍ مفاجئ للطريق بسبب تلك الانجرافات الترابية حول العبّارة، مشرين في الوقت نفسه إلى أن مكمن المشكلة هو وضع عبّارة بدل جسر أسفل طريق سريع يمر بوادٍ كبير.

من جهتها، أفادت إدارة الطرق بمنطقة الرياض، بأن لديها علماً بالانجرافات في ذلك الموقع، وتمّ الكشف عنها مسبقاً بعد موسم الأمطار في الطرق كافة التابعة للمنطقة من قِبل فريق الصيانة الوقائية والعادية، والموقع بالذات لا يشكل خطراً أو تهديداً للطريق أو سالكيه، وتمّ إدراجه لعمل الصيانة خلال الفترة القادمة، بإذن الله.