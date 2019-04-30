الداخلية عن مقطع “السناب الأمني”: ما حدث خطأ غير مقصود.. وجميع الحضور في الفعالية أبناء...

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عما تم تداوله أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب، الذي أُقيم في محافظة جدة الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وبيَّنت أنه تم استجلاء حقيقة ما أُثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، وتبيَّن أنه خطأ؛ إذ لم يكن لدى مصوِّر هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات. وأكدت أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون، وهم أبناء وطن واحد، لا تمييز بينهم.