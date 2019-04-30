بالفيديو والصور.. افتتاح أول حضانة لأطفال منسوبات “التعليم” بمقر الوزارة

كشفت وزارة التعليم عن افتتاح أولى حضانات منسوبات الوزارة، والتي أنشأتها الإدارة العامة للطفولة بالوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، وذلك بمقر الوزارة. وأظهر مقطع فيديو الأطفال أبناء وبنات منسوبات الوزارة وهم في الحضانة التي جهزت بالألعاب والمستلزمات الضرورية لهم؛ حيث قامت طفلتان بقص شريط الافتتاح، وسط سعادة الحاضرين. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ دار الحضانة يأتي ضمن مشاريعها الداعمة للرؤية الوطنية، والتي تضمنت مشروع إنشاء حضانة لمنسوبات وزارة التعليم في مقر الوزارة.

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