وضعت إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، شرطا قبل الالتحاق بالوظائف النسائية بالشركة، وفقا لـ “عكاظ”.
وطالبت الشركة المتقدمات بإجادة السباحة فضلا عن اللياقة الطبية وطول القامة 158 سنتيمترا، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط، حتى لا تتعارض مع اللوائح والإجراءات.
وأوضح إعلان الشروط أن مهمات الوظائف المطروحة تتمثل في المسؤولية عن سلامة الركاب والأمن والخدمة وسلامة المقصورة، فيما تم تحديد المؤهل المطلوب بالمرحلة الثانوية، ولم تشترط الشركة على المتقدمين الرجال القدرة على السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران تضع شرطا غريبا لالتحاق الإناث بالضيافة الجوية وتستثني الذكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.