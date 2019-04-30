“الفاتورة الثابتة” حل ذكي يوازن قيمة الاستهلاك صيفًا وشتاء

أصبحت الفاتورة الثابتة التي طرحتها “السعودية للكهرباء” مؤخرًا، ضمن جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها، أحد الحلول الذكية التي تهدف لمساعدة المشتركين على تخصيص ميزانية ثابتة شهرية للفاتورة لكل مشترك بناء على متوسط كمية الاستهلاك؛ إذ تعمل الفاتورة الثابتة على تخصيص مبلغ ثابت شهريًّا؛ إذ يحصل المشترك على فاتورة معتدلة القيمة طيلة أشهر السنة؛ ليعوض انخفاض قيمة الاستهلاك في الشتاء الفارق الذي يسببه ارتفاعها في الصيف. كما تسهم الفاتورة الثابتة في تمكين المشترك من إمكانية التخطيط وقراءة المستقبل ماليًّا بصورة صحيحة، تقيه عثرات السداد وتراكم المديونيات.

وخدمة الفاتورة الثابتة – كما عرَّفتها الشركة السعودية للكهرباء – هي خدمة مرنة ومريحة، تمكِّن المشترك من سداد فاتورة شهرية ثابتة القيمة، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك خلال أشهر السنة الماضية، وفي نهاية العام من الاشتراك يتم مراجعة الاستهلاك الفعلي، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان لأي من الطرفين، وتصفية المبالغ. وقد أتاحت الشركة إمكانية تقسيط مبالغ التصفية على 12 شهرًا مقبلة في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة. ويتم التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.se.com.sa من خلال الخدمات السريعة، ومن ثم إدخال رقم الحساب، والنقر على زر الحصول على الخدمة، ويتم بعدها توضيح المبلغ الثابت الذي سيتم سداده شهريًّا طيلة العام من قِبل المشترك. كما يمكن للمشترك الحصول على الخدمة أيضًا عن طريق تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية، أو الاتصال بمركز خدمة المشترك 920001100، أو عن طريق الحساب الخاص بالعناية بالمشتركين على موقع تويتر، أو زيارة أقرب مكتب خدمات مشتركين.