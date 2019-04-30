الطبيبة لمياء البراهيم: العباءة السوداء خطر على النساء.. وهذا هو الحل المناسب

رأت الطبيبة السعودية لمياء البراهيم، استشارية في طب الأسرة، أن “العباءة السوداء” خطر على النساء، لا سيما اللاتي يعبرن الطرقات ليلًا، ويرتدين عباءات سوداء.

وقالت “البراهيم” -بحسب “إندبندنت عربية”-: “إن العباءة المضيئة ستكون مناسبة للسعوديات، لا سيما اللاتي يعبرن الطرقات ليلًا، ويرتدين عباءات سوداء لا يمكن مشاهدتها في الظلام”.

وأكدت الطبيبة، أن “كثيرًا من السعوديات اللاتي يرتدين العباءات السوداء يعرضن أرواحهن للخطر، لا سيما اللاتي يفضلن الرياضة في أوقات المساء”.

وأضافت “البراهيم”: “أفضل أن يكون الأمر بشكل رسمي عن طريق إدارة المرور في وزارة الداخلية السعودية حتى يكون إجباريًا، ومن لم يلتزم كما تقول أرى أنه في حال دهسه ألا يعامل كمعاملة الشخص الذي يرتدي سترة مضيئة”.

وتابعت الطبيبة: “إذا ما تبنت الفكرة شركات صناعة العباءات وتطريزها فحتما ستلقى رواجًا كبيرًا كغيرها من الموديلات المتعددة الأخرى للعباءات النسائية”.

وختمت “البراهيم”: “لهذا أظن أن الفكرة التي ينتقدها الناس الآن ستكون ناجحة في حال تطبيقها ووجودها في الأسواق، هذا بحسب الطبيبة التي ارتدت سترة مضيئة حين كانت في زيارة لمشروع مترو الرياض”.