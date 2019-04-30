وزير الداخلية يلتقي الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة الخميس الماضي.

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