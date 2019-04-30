الأموات يسيطرون على حسابات فيسبوك .. قريبًا

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منذ أن أتاح فيسبوك لمستخدميه التوصية لأشخاص آخرين بإدارة حساباتهم بعد الوفاة، أصبح عدد الصفحات التذكارية في تزايد مستمر.

ويمكن فيسبوك صاحب الحساب الأصلي من اختيار 3 أشخاص يديرون حسابه بعد وفاته، وبحسب هذه الخدمة لا يمكن للأشخاص الموصى لهم بإدارة الحساب الوصول إلى الرسائل والمحادثات الخاصة بالشخص المتوفى ولا يمكنهم كذلك قبول طلبات الصداقة من أشخاص جدد أو حذف أشخاص من قائمة الأصدقاء، فقط كل ما يمكنهم فعله هو مشاركة خبر الوفاة مع الآخرين وإعلام الناس بوفاة صاحب الحساب الأصلي.

وقالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأموات سيفوق عدد المستخدمين الأحياء النشطين في غضون 50 عاما.

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد الإنترنت في جامعة أكسفورد البريطانية..، فإنه بتحليل بيانات فيسبوك للعام 2018،سيموت على الأقل 1.4 مليار مستخدم للموقع قبل حلول العام 2100، ليتفوق تعداد “الحسابات التذكارية” على الحسابات النشطة في العام 2070.

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ومع النمو الكبير الذي يشهده فيسبوك يرى باحثو الجامعة البريطانية أن تعداد المستخدمين المتوفين قد يصل إلى 4.9 مليار بحلول سنة 2100.

وتوصلت الدراسة لنتائجها بناء على افتراضين، الأول أنه لم ينضم مستخدمون جدد من عام 2018 لفيسبوك، وهو ما سيرفع من تعداد المستخدمين المتوفين في آسيا ليشكلوا ما يقارب 44 في المائة بحلول نهاية القرن الجاري.

أما السيناريو الثاني فيفترض نمو فيسبوك بمعدل 13 في المائة سنويا حتى يتشبع السوق، وعندها ستهيمن أفريقيا على المستخدمين الراحلين.

واستندت الدراسة إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تتعلق بمعدلات الوفيات والولادات في بلدان مختلفة حول العالم، بما فيها الوفيات المتوقعة بين 2000 و2100.

