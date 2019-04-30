:

.

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وحائل، والدمام، والجبيل، وينبع”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس إنتاج- البولي بروبيلين (الجبيل). . رئيس قسم- الإنتاج (جدة). . فني ثالث- ضمان ومراقبة الجودة (عدد وظيفتين/ الدمام). . مشرف- عمليات التميز (حائل). . رئيس قسم- الموارد البشرية (ينبع). . أخصائي ثالث- المواد الاستهلاكية (الجبيل). . مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل). . مدير- تطوير الحلول (الرياض). Advertisements . ممثل مبيعات (حائل). . منسق ثاني- المستودع (حائل). . مستشار- التدريب (الرياض). . مستشار أول- الأداء (الرياض). . مستشار أول- المكافآت والسياسة (الرياض). . شريك ثالث الأعمال- المصب (حائل). . أخصائي ثاني- مراكز البيانات (الجبيل). . ممثل- مبيعات الأنابيب (حائل). . مشرف- الجودة (حائل). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 وظيفة شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 6 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.