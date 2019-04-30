وظائف إدارية شاغرة لدى الشايع للتجارة في 3 مدن

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أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والخبر”. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مصمم (للسعوديين/ جدة). . منسق موارد بشرية (الرياض). Advertisements . استشاري مبيعات (للسعوديين/ الخبر). . مدير الشركات الداخلية وقطاع التعليم العالي (الرياض). . مساعد مدير المبيعات (جدة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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