6 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. استشاري طوارئ- طب الأطفال.
. استشاري مساعد طوارئ- كبار وأطفال.
. مدير أول مشروع المحاكاة.
. استشاري مساعد التصوير الطبي.
. أخصائي أول بصريات.
. استشاري مساعد جراحة- الجراحة التجميلية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2019م..؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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