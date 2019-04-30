الأرصاد تحذِّر من هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة

نبّهت إلى رياح ترابية في «الشرقية»
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس في بعض مناطق المملكة، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة المدينة المنورة تشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك في (الأكحل، اليتمة، أبيار، الماشي قد تمتد إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة)، من الواحدة ظهرًا إلى التاسعة مساءً.
كما تشهد المنطقة الشرقية، وتحديدًا (الأحساء، حرض والطريق الواصل إلى المنطقة الوسطى) نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، من الثامنة والنصف صباحًا حتى السادسة مساءً.
وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقعت فيه أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» تمتد إلى الطائف وإلى أجزاء من منطقة نجران.
وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ الطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.
أمّا حالة البحر الأحمر فتكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كيلو مترًا/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كيلو مترًا/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذِّر من هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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