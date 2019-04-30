السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يوجه بتكثيف جهود الأمانة قبل موسم رمضان



مكة المكرمة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

عقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، اجتماعاً بمكتبه مع رؤساء البلديات الفرعية المرتبطة، للاطلاع على أعمال الأمانة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ.

واطلع معاليه خلال الاجتماع على الخطة التشغيلية للأعمال المقدمة لزوار بيت الله الحرام، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي، عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة في مكة المكرمة من خلال البلديات الفرعية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة للمسؤولين في جميع البلديات على بذل أقصى الجهود الممكنة لتلافي جميع الملاحظات البلدية قبل بدء موسم رمضان لهذا العام من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

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10:53ت م

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