السعودية اليوم / بلدية محافظة ضمد تكثف جولاتها الرقابية على المحال الغذائية



ضمد 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة ضمد جولاتها الرقابية والمتابعة المستمرة لمحال بيع الأطعمة والبوفيهات والمطاعم ومحلات العصائر، ضمن حملة ومبادرة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة بتلك المحال.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي، أن الجولات التي نفذها قسم صحة البيئة وقسم الرقابة الشاملة بالبلدية شملت ١١٣ موقعاً، لإعداد وتجهيز الأغذية وبيعها وذلك خلال خمسة أيام، حيث تم تسجيل ٥٩ مخالفة، فيما جرت متابعة توفر جميع الاشتراطات الفنية والصحية والتصاريح النظامية للأنشطة، وضبط كميات من الأطعمة الفاسدة ومصادرة الأطعمة والخضروات والعصائر واللحوم والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، حيث جرى تطبيق الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأكد أن البلدية تعمل من خلال خطتها للمتابعة والرقابة الصحية اليومية لأعمال النظافة والإصحاح البيئي، لافتاً إلى تكثيف الحملات الميدانية والجولات التفتيشية وتشديد الرقابة الصارمة على المخالفين بتطبيق العقوبات بحقهم، وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم، مشدداً على استمرار الحملة خلال العام، إلى جانب استقبال البلاغات والملاحظات عبر مركز طوارئ أمانة منطقة جازان ٩٤٠.

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10:51ت م

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