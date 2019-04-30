السعودية اليوم / الجمعية الخيرية بنجران تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك



نجران 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أنهت الجمعية الخيرية بمنطقة نجران استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال تقديم عدد من المشاريع الخيرية للمستفيدين من الجمعية.

وأبان مدير الجمعية عبده محمد عطيف، أن الجمعية استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية التي تنفذها في شهر رمضان المبارك، ومنها مشروع السلة الرمضانية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، التي تستهدف 1200 أسرة، ومشروع إفطار صائم في ثلاثة من جوامع المنطقة، والمستهدف لإجمالي الوجبات المُقدمة خلال هذا الشهر 30 ألف وجبة، إلى جانب مشروع سقيا الماء لمساجد المنطقة، منوهاً بالدعم الخيري الذي تلقاه الجمعية من شركائها لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية المختلفة.

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10:50ت م

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