السعودية اليوم / أمير تبوك يسلم غداً وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي



تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

يسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتمثل هذه الوحدات السكنية الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع "إسكان تبوك"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع ويضم المشروع أراضٍ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج "سكني" عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.

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10:30ت م

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