السعودية اليوم / "الطفولة ... تنمية وتطوير" ورشة عمل بوزارة التعليم



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

نفذت وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ممثلة بالإدارة العامة للطفولة المبكرة ورشة "الطفولة تنمية وتطوير" لمشرفي ومشرفات، ومعلمي ومعلمات الصفوف الأولية ورياض الأطفال، والقيادات المدرسية، "حكومي وأهلي"، بهدف تطوير الجانب النوعي للصفوف الأولية بمدارس الطفولة المبكرة.

ودشن وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني البرنامج المقترح لورشة "الطفولة تنمية وتطوير"، مبيناً أن الورشة تأتي ضمن عدد من الورش والأنشطة التي تتعلق بتطبيق الطفولة المبكرة، ودمج الصفوق الأولية مع رياض الأطفال.

وأشار إلى أن جميع قطاعات التعليم بالوزارة تشترك في هذا المشروع الكبير وتركز على الجانب النوعي والمهم، معبراً عن سعادته بوجود بعض المدارس الأهلية الذين لديهم تجربة سابقة بتطبيق الطفولة المبكرة في المدارس.

من جانبها أفادت مدير عام الطفولة المبكرة ندى السماعيل أن الورشة تركز على الجوانب النوعية لتطبيق الطفولة المبكرة والدمج، وتستمر في مناقشة المجالات المتعلقة بهذا المشروع على مدى يومين، مشيرة إلى تناول الورشة لأربع محاور أساسية تتضمن الأنظمة والسياسات المرتبطة بمدارس الطفولة، الموارد البشرية، المواد التعليمة المناسب تدريسها، والموارد المالية.

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09:33ت م

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