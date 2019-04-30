السعودية اليوم / تدشين عيادة جديدة لمكافحة التدخين بالسيح



السيح 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مطلع هذا الأسبوع عيادة جديدة لمكافحة التدخين في مركز صحي حي

وتهدف العيادة إلى تقديم الخدمات والاستشارات الطبية والعلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تنظيم بعض البرامج والفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار تعاطي التدخين والأمراض التي يسببها، وطرق الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن مركز صحي حي السعودية بمدينة السيح يعد أحد المراكز الصحية النموذجية على مستوى مدن وقرى الخرج، ونال مؤخراً جائزة التميز لحصوله على المركز الثاني كأفضل مركز صحي على مستوى المملكة لعام 2018م .

// انتهى //

09:13ت م

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السيح 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واسدشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مطلع هذا الأسبوع عيادة جديدة لمكافحة التدخين في مركز صحي حي السعودية بمدينة السيح، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة وحملتها التوعوية لمكافحة التدخين.وتهدف العيادة إلى تقديم الخدمات والاستشارات الطبية والعلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تنظيم بعض البرامج والفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار تعاطي التدخين والأمراض التي يسببها، وطرق الإقلاع عن التدخين.يذكر أن مركز صحي حي السعودية بمدينة السيح يعد أحد المراكز الصحية النموذجية على مستوى مدن وقرى الخرج، ونال مؤخراً جائزة التميز لحصوله على المركز الثاني كأفضل مركز صحي على مستوى المملكة لعام 2018م .// انتهى //09:13ت م0013

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