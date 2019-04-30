السعودية اليوم / تعليم الباحة يودع أكثر من مليونين ونصف المليون ريال في حسابات المستفيدين



الباحة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس، صرف بعض المستحقات المالية المتمثلة في مستحقات مكافآت نهاية الخدمة، وتعويض إجازة لبعض منسوبي ومنسوبات الإدارة، بمبلغ أكثر من مليونين ونصف المليون ريال.

وأفاد مدير الشؤون المالية بالإدارة طلال بن محمد آل طراد، أنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الجاري عبر نظام (تحويل سريع) في حسابات المستفيدين، داعياً المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.

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