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#وظائف تعليمية للنساء بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة تعليمية شاغرة للنساء، للعمل بمسمى (مُعلمة Teacher II)، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُعلمة (Teacher II).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص رياض الأطفال أو الحضانة أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة.
2- خبرة تعليمية لا تقل عن سنة واحدة في التعامل مع الأطفال الصغار بالمرحلة الإعدادية.
3- معرفة طرق تدريس الأطفال الصغار (الكتابة والقراءة والرياضيات).
4- معرفة تخطيط أنشطة الأطفال داخل المدارس الإعدادية.
5- تجيد اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي): اضغط هنا
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