خطط لفك الاختناقات المرورية بجازان في رمضان.. 3 أوقات للذروة تجنبوها

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في الوقت الذي تشهد محافظات مناطق المملكة ازدحاماً كبيراً للمركبات بأوقات الذروة بشهر رمضان تقوم مديريات المرور في مناطق مختلفة من المملكة بخطط تكفل انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

– فترة الازدحام:

وقال الأستاذ عبدالله عواجي لـ”متابعات الخليج 365”، تشهد فترة العصر في رمضان ازدحاماً شديداً وخاصة في الأسواق الشعبية وذلك من أجل شراء بعض الأكلات الشعبية ويجب الابتعاد عن هذه الأسواق والوقوف بعيداً عن الازدحام بقدر الأماكن وذلك من أجل عدم تكدس للمركبات مما ينتج عنه تأخر المواطنين في قضاء احتياجاتهم والعودة إلى منازلهم.

– إدارة الحركة:

فيما بين عبدالرحمن شراحيلي قائلاً: إن إدارة المرور والدوريات في منطقة جازان قامت بإعداد الخطط لمواجهة كثافة الاختناقات خلال شهر رمضان، وذلك من أجل انسياب الحركة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق ويجب علينا كمواطنين الوقوف مع رجال المرور والدوريات وعدم الدخول في الأماكن التي تشهد ازدحام والوقوف في الأماكن المخصصة وبعيداً عن هذه التجمعات.

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– 3 أوقات:

فيما أشار ماجد مدخلي قائلاً: يجب الابتعاد عن الأوقات التي تشهد ازدحاماً وهناك 3 أوقات يجب تجنبها وهي:

– بعد صلاة العصر

– وقت صلاة العشاء والتراويح

– وقت السحور

وأضاف أنها تختلف من حيث التدرج في ارتفاع الكثافة وتكون في قمة ذروتها بالعشر الأواخر مطالباً قائدي المركبات بالتزام الأنظمة المرورية وعدم تجاوز الإشارات الحمراء والتقيد بالسرعة المحددة ضماناً لسلامة الجميع.