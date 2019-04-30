صور.. تقاطع الموت يحصد أرواح المواطنين في أحد المسارحة

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية “السويدية والشعفولية والسلام”، التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان، تذمرهم واستياءهم من “تقاطع الموت” والذي يقع على الشارع العام الواصل بين “جازان – المسارحة”

-عكس السير:

وتحدث لـ “متابعات الخليج 365” ناصر عواجي قائلاً: إن هذا التقاطع يحصد أرواح المواطنين وأيضاً سبب عدة حوادث مرورية مروعة، حيث يقوم بعض الشباب وخاصة القادمين من قرية السويدية وقرية السلام بعكس السير من محطة البنزين، وذلك من أجل الدخول لهذا التقاطع والذهاب إلى جازان؛ مما أدى إلى وقوع حوادث مرورية مروعة وذلك بسبب وقوعه على طريق سريع ودولي، متمنين بإقفاله بأسرع وقت ممكن.

-منحى خطير:

فيما بيَّن محمد جبران قيسي قائلاً: إن هذا التقاطع خطير جداً جداً وذلك بسبب وقوعه في منحني خطير، حيث يتفاجأ القادم من جازان بسيارة قادمة عكس السير أو وجود سيارة خارجة من هذا التقاطع، علماً بأنه لا يمر أسبوع إلا ويحدث حادث مروري مروع، فإلى متى تستمر هذه المعاناة؟

-خط دولي:

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أشار إبراهيم جبران قائلاً: إن هذا التقاطع يقع على طريق دولي وحيوي وحركة كثيفة لسيارات، وأغلب السيارات تكون متجاوزة السرعة المسموح بها؛ ما أدى إلى حوادث السيارات.

– مناشدة:

وناشد أهالي قرية “السويدية والسلام” والقرى المجاورة لها ومرتادو هذا الطريق السريع عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إقفال هذا التقاطع الخطير أو وضع دوار حتى يتمكن قائدو المركبات بالتزام بالسرعة، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة، حفظها الله ورعاها، في توفير سبل الراحة للمواطنين.