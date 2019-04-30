145 عملية تكميم معدة بحفر الباطن خلال 3 أشهر

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أوضحت صحة حفر الباطن أنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م بلغ عدد عمليات التكميم وتحويل مسار المعدة التي أُجريت بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام 145 عملية لمرضى السمنة.

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وأضافت بلغت نسبة نجاح عمليات التكميم 100 % ولله الحمد، بعد دعمها وتجهيزها بالكوادر الطبية والفنية المتميز وبأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إضافة إلى أخصائيي التغذية لمتابعة كافة الحالات لاحقًا، سواءً كان علاجها جراحيًّا أو غير جراحي.

الجدير بالذكر بأن وزير الصحة دشن وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام نهاية العام 2018 م مع 12 مشروعاً تطويرياً للخدمات الصحية في حفر الباطن.