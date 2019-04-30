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صور مروعة.. أسد يلتهم ذراع مدربه أمام الجمهور
متابعات الخليج 365 - متابعة
في واقعة مروعة، انقض أسد على مدربه أثناء عرض سيرك في أوكرانيا وسط الجماهير؛ ما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين الحاضرين.
وغرس الأسد أنيابه ومخالبه في ذراع مدربه وهو ”حمادة كوتا” عارض مسرحي ومدرب أسود شهير في أوروبا، أثناء العرض بعدما هجم عليه، ثم عاد إلى القفص على الفور.
ويقول المدرب: “من حسن حظي أنه لم يصبني في رقبتي”، موضحاً أن الأسود كانت مشوشة بعد انتقالها للسيرك فورًا في فترة وجيزة من وصولها لمدينة لوجانسك شرق أوكرانيا، ولم تأخذ وقتًا كافيًا للاندماج مع المكان.
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