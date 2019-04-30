فيديو.. زلة لسان تُحرج رئيس الوزراء الكندي أمام نظيره الياباني

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت زلة لسان لرئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، في وضعه بموقف محرج خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أوتاوا.

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فبينما يرحب ترودو برئيس الوزراء الياباني، قال: ” إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن نرحب برئيس الوزراء شينزو آبي في كندا للمرة الثانية خلال عام، وفي أوتاوا لأول مرة بمناسبة 90 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين كندا و (الصين) ” .

وكرر ترودو نفس الخطأ ، ذاكرًا الصين بدلاً من اليابان، ما جعل البعض يفكر في أنه ربما كان منشغلاً بتدهور العلاقات بين بلاده والصين بعد إلقاء القبض على كبير المسؤولين الماليين لشركة هاواي.