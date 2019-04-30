بسبب SMS خاطئة.. «السعودية» تطير بـ 4 ركاب

دبي - بواسطة محمد فارس هبطت رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة بمطار بيشة وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وحسب مصادر «عكاظ»، تلقى ركاب الرحلة رسالة SMS خاطئة تفيد تغيير موعد إقلاع الرحلة صباح الخميس الماضي، ما تسبب في تغيب المسافرين لحظة صعود الطائرة، بينما أقلعت الرحلة بالمسافرين الأربعة.

مدير "بوينغ" يواجه المساهمين للمرة الأولى منذ تحطِّم طائرتي"ماكس 737"

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الخطوط الجوية الاسكندنافية تلغي أكثر 1200 رحلة ألغت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" أكثر 1200 رحلة جوية كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء بسبب إضراب للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد. وقدمت الشركة اعتذارا هذا الأحد لأكثر من 110 زبون بسبب الاضراب الذي يدخل يومه الثالث. ودعت الشركة عملاءها إلى مراجعة موقعها الالكتروني لمعرفة تفاصيل أكثر عن إلغاء الرحلات وحقوق الركاب. للمزيد: شاهد: إضرابٌ في مطارات ألمانية وإلغاءُ أكثر من 600 رحلة الإضرابات تتسبب في إلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في أوروبا وأسفر الإضراب المستمر منذ الجمعة الماضية عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وأضر حتى الآن بحوالي 170 ألف راكب من بينهم 98 ألف في مطلع الأسبوع. وكانت محادثات الوساطة مع نقابات طياري "ساس"، التي تمثل نحو 1500 طيار قد انهارت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية دون التوصل إلى اتفاق، مما تسبب في الإضراب . وذكر الوسطاء في العواصم الاسكندنافية الثلاث أن هناك اختلافات كبيرة بين أطراف المحادثات. ويطالب الطيارون بالحصول على تعويضات مقابل خفض رواتبهم وتنازلات أخرى قدموها في العام 2012 عندما كانت الشركة تمر بأزمة اقتصادية. Euronews (Ar)

سريلانكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد تفجيرات كولومبو قالت الرئاسة السريلانكية إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا قرر حظر ارتداء كل ما يمكنه إخفاء هوية الأشخاص كالنقاب والبرقع بدءاً من اليوم الاثنين. وأكد بيان صادر عن الرئاسة أن "الحظر يأتي لضمان الأمن الوطني" مضيفاً أنه "لا يمكن لأحد أن يخفي وجهه بشكل يُصعّب التعرف على هويته". ويأتي القرار في ظل استمرار المخاوف الأمنية بالبلاد بعد أسبوع من مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو. كذلك دعا عدد من رجال الدين الإسلامي في سريلانكا السيدات يوم الأحد بعدم ارتداء ما يخفي وجوههن. ويغلب البوذيون على سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة بينما توجد أقليات من المسيحيين والمسلمين والهندوس. وهناك حالة تأهب مرتفعة في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في أحد عيد القيامة إذ نشرت السلطات ما يقرب من عشرة آلاف جندي في أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة لأعضاء جماعتين إسلاميتين محليتين يعتقد أنهما مسؤولتان عن تنفيذ التفجيرات. وداهمت قوات الأمن مقر جماعة التوحيد الوطنية الإسلامية المتشددة والتي أسسها المشتبه في أنه العقل المدبر لتفجيرات عيد القيامة الأسبوع الماضي بينما أُلغي قداس الأحد بالكنائس بسبب مخاوف من احتمال شن هجمات أخرى. وذكر الجيش السريلانكي أن 15 شخصا على الأقل قتلوا خلال معركة ضارية بالأسلحة يوم الجمعة مع متشددين إسلاميين على الساحل الشرقي بينهم ستة أطفال. إقرأ أيضاً: شاهد: السريلانكيون يتجنبون الكنائس تفاديا للموت أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا مسلمو سريلانكا يصلون الجمعة وسط دعوات إلى السلام Euronews (Ar)

الاشتراكيون يتقدمون في انتخابات اسبانيا واليمين المتطرف يحقق نتائج تاريخية قال الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأحد إنه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقال سانتشيث، الذي فاز حزبه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لكن دون الحصول على أغلبية برلمانية، لأنصاره إنه لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة. وحصل الاشتراكيون على حوالي 122 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ 176 مقعدا. وسيضطر بيدرو سانشيث على الأرجح لعقد تحالفات آحد الحزاب المؤيدة للانفصال في أقليم كتالونيا للبقاء في السلطة. المعارضة اليمينية قال زعيم الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا إن حزبه سيمثل قوة المعارضة الرئيسية في البرلمان لحزب بيدرو سانتشيث الاشتراكي. وفي تغريدة على تويتر بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد وخسر فيها الحزب الشعبي أكثر من نصف مقاعده البرلمانية، قال بابلو كاسادو إن الحزب "سيقود المعارضة بمسؤولية ويعمل على تحسين الأمور التي لم نحسن أداءها". وفي وقت سابق، قال أيضا زعيم حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط إن حزبه سيكون المعارضة الرئيسية للاشتراكيين. وبعد فرز ما يربو على 99.6 في المئة من الأصوات، حصل الحزب الشعبي على 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا في حين حصل حزب المواطنين على 57 مقعدا. اليمين المتطرف أما حزب "فوكس" أو "الصوت" اليميني المتطرف، والذي سبق وأن حقق مفاجأة في الانتخابات الإقليمية في منطقة الأندلس فقد حقق نتيجية تاريخية بحصوله على 24 مقعدا ليصبح أول حزب من اليمين المتطرف يمثل في البرلمان الاسباني منذ عام 1982. للمزيد على يورونيوز: اسبانيا: الاشتراكيون يتقدمون نتائج التشريعيات دون تحقيق الأغبية المطلقة الانتخابات الإسبانية: المرشح الاشتراكي يؤكد عدم الرغبة في إبرام اتفاق مع حزب "المواطنة" Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مدير "بوينغ" يواجه المساهمين للمرة الأولى منذ تحطِّم طائرتي"ماكس 737" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

من جهته، قال المتحدث باسم الطيران المدني إبراهيم الروساء لـ«عكاظ»: وفقا لهذه المعطيات تعتبر الرحلة ملغاة، وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 من لائحة حماية العملاء، والتي تنص على أنه إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة خلال 4-24 ساعة من موعد إقلاعها، ولم يتمكن من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي للمغادرة، ما اضطر العميل الحجز على ناقل آخر، فإنه يستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم، إضافة إلى تعويض يعادل 100% من القيمة، دون الإخلال بحق العميل بالرعاية والمساندة المنصوص عليهما نظاميا.