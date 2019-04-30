- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.
وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية السعودية، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.
"البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.
وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية السعودية، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
09:10 AM
حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.
وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية السعودية، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.
، "البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.