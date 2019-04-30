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"البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.

وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية ، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.

"البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30

حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.

وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية السعودية، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.

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30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440

09:10 AM

حصل الدكتور تركي بن سعد البراق، المحاضر بجامعة الحدود الشمالية، على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة غرب اسكتلندا بالمملكة المتحدة في تخصص حاسب آلي.

وحاز البُراق على التميز من الملحقية الثقافية السعودية، كما حصل على المركز الأول بالجامعة في مؤتمر طلاب الدكتوراه.

، "البراق" يحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي ،
المصدر : الخليج 365

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