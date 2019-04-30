، حفر الباطن .. 145 عملية تكميم يجريها مستشفى الملك خالد ،

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قالت "صحة حفر الباطن" إنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م، بلغ عدد عمليات التكميم وتحويل مسار المعدة التي أُجريت بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، 145 عملية لمرضى السمنة.
وأضافت: بلغت نسبة نجاح عمليات التكميم 100 %، ولله الحمد، بعد دعمها وتجهيزها بالكوادر الطبية والفنية المتميزة وبأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إضافة إلى أخصائيي التغذية لمتابعة الحالات كافة لاحقًاً، سواءً كان علاجها جراحيّاً أو غير جراحي.
وكان وزير الصحة قد دشّن وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، نهاية عام 2018 م، مع 12 مشروعاً تطويرياً للخدمات الصحية في حفر الباطن.
حفر الباطن .. 145 عملية تكميم يجريها مستشفى الملك خالدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
قالت "صحة حفر الباطن" إنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م، بلغ عدد عمليات التكميم وتحويل مسار المعدة التي أُجريت بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، 145 عملية لمرضى السمنة.
وأضافت: بلغت نسبة نجاح عمليات التكميم 100 %، ولله الحمد، بعد دعمها وتجهيزها بالكوادر الطبية والفنية المتميزة وبأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إضافة إلى أخصائيي التغذية لمتابعة الحالات كافة لاحقًاً، سواءً كان علاجها جراحيّاً أو غير جراحي.
وكان وزير الصحة قد دشّن وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، نهاية عام 2018 م، مع 12 مشروعاً تطويرياً للخدمات الصحية في حفر الباطن.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
09:10 AM
خلال الربع الأول من العام الحالي ونسبة النجاح 100 %
قالت "صحة حفر الباطن" إنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م، بلغ عدد عمليات التكميم وتحويل مسار المعدة التي أُجريت بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، 145 عملية لمرضى السمنة.
وأضافت: بلغت نسبة نجاح عمليات التكميم 100 %، ولله الحمد، بعد دعمها وتجهيزها بالكوادر الطبية والفنية المتميزة وبأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إضافة إلى أخصائيي التغذية لمتابعة الحالات كافة لاحقًاً، سواءً كان علاجها جراحيّاً أو غير جراحي.
وكان وزير الصحة قد دشّن وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد العام، نهاية عام 2018 م، مع 12 مشروعاً تطويرياً للخدمات الصحية في حفر الباطن.
، حفر الباطن .. 145 عملية تكميم يجريها مستشفى الملك خالد ،
المصدر : الخليج 365
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