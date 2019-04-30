الان تتابع تعثر وتسلل طلبة تحضيرية الجامعة الالكترونية لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أبدى طلاب السنة التحضيرية في الجامعة السعودية الالكترونية، تخصصي القانون والإعلام، استيائهم الشديد، بسبب إلزامهم بإجراء اختبارات القياس للغة الانجليزية (STEP) كشرط أساسي لتجاوز السنة التحضيرية.
واضطر عدد من الطلاب والطالبات إلى الانسحاب من الجامعة، بعد أن فوجئوا بهذا الشرط التعجيزي، كما وصفوه.
وأشار الطلاب إلى أن تحقيق الدرجة المطلوبة في الاختبار يتطلب تحضيرا لذلك إما دراسة خارج المملكة، أو الدخول للدراسة بشكل مكثف في أحد المعاهد لفترة زمنية طويلة.
وعزا طلاب صعوبة تجاوز المادة نظرا لضعف تقديم المادة بوضعها الحالي بشكل مناسب والتي يقدمها محاضرون لايجيدون إلا الانجليزية فقط وهو الأمر الذي يجعلهم يتفاعلون فقط مع الطلبة الذين يجيدون الانجليزية ( وهم قلة).
وناشد طلبة وطالبات تحضيرية الجامعة الالكترونية بإعادة النظر في إلزامية تجاوز اللغة الانجليزية بهذه الطريقة التعجيزية خصوصا مع تزايد المتعثرين بسببها بالإضافة إلى انسحاب عدد من الطلاب رغم أنهم تجاوزوا بقية المواد.
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