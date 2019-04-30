تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على الباحة والمندق وبلجرشي

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.