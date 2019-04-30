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وظائف إدارية قيادية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه وفق التفاصيل التالية:

مدير المكتب الاستراتيجي: دكتوراه في (التخطيط الاستراتيجي أو إدارة المشاريع) مع إلمام تام بمنهجية إدارة المشاريع الصحية الكبرى والمشاريع ذات الأولوية.

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مدير الموارد البشرية: ماجستير في (الموارد بشرية أو الإدارة العامة أو إدارة الأعمال) مع شهادة معتمدة في تخصص الموارد البشرية (HRCI أو CIPD أو SHRM أو HRBP) مع إلمام تام بالموارد البشرية في القطاع الصحي.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية وأن لا تقل الخبرة عن (7) سنوات في ذات المجال مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيكون مقر العمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض.

وللتقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ( [email protected] ) في موعد أقصاه الخميس الموافق 1440/8/27هـ.

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