تفاصيل الوظائف للرجال والنساء في نسما للطيران

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلنت شركة نسما للطيران عن فتح باب التقديم في مجال الخدمة الجوية للرجال والنساء بمسمى موظف طاقم طائرة لحملة الثانوية كحد أدنى.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها للرجال أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الشهادة الثانوية كحد أدنى وأن يكون العمر بين 18 سنة و 27 سنة.

أن يكون لدى المتقدم مهارات تواصل ممتازة وأن يكون المتقدم مستعداً للإنتقال للعمل في (حائل) أو أي منطقة تحددها الشركة والقدرة على القراءة والتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

وستكون الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة في الخدمة الجوية أو تصريح طيران ساري المفعول.

Advertisements

اما بالنسبة للشروط الواجب توافرها للنساء أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى وأن يكون العمر بين 23 سنة و 35 سنة.

أن لا يقل الطول عن 158 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة واللياقة الطبية والقدرة على السباحة والقدرة على العمل بالحجاب فقط بما يتوافق مع الإجراءات واللوائح.

وسيتم التقديم للوظائف عبر الروابط التالية:

https://careers.nesma.com/ar/saudi-arabia/jobs/cabin-crew-saudi-male-3901646/

https://careers.nesma.com/ar/saudi-arabia/jobs/cabin-crew-saudi-female-3901570/