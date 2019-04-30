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قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء: إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن توضّح المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش؛ داعية المواطنين لتجنب المنطقة.
ولم يُعرف حتى الآن نوع الحادث؛ فيما ذكر موقع "التلفزيون النيوزلندي" أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".
وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلّين في مسجديْن مختلفين؛ مما خلّف مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين.
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد في مدينة "المذبحة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء: إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن توضّح المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش؛ داعية المواطنين لتجنب المنطقة.
ولم يُعرف حتى الآن نوع الحادث؛ فيما ذكر موقع "التلفزيون النيوزلندي" أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".
وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلّين في مسجديْن مختلفين؛ مما خلّف مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين.
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
08:46 AM
بعد أيام على التفجيرات الدامية في سريلانكا وتبناها داعش
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء: إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن توضّح المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش؛ داعية المواطنين لتجنب المنطقة.
ولم يُعرف حتى الآن نوع الحادث؛ فيما ذكر موقع "التلفزيون النيوزلندي" أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".
وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلّين في مسجديْن مختلفين؛ مما خلّف مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين.
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
، شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد في مدينة "المذبحة" ،
المصدر : الخليج 365
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