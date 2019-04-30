، "الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف، نجران)، وطقساً مستقراً بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.