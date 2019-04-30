السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ،الطائف، نجران) وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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06:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.