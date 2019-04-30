السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 704 حالات إصابة بالحصبة هذا العام في أعلى مستوى في 25 عاما



واشنطن 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

قال مسؤولو صحة اتحاديون في الولايات المتحدة اليوم أن البلاد سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء يوم الأربعاء والذي بلغ 695 حالة ، حيث سجل نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وأفاد المسؤولون الاتحاديون بأن نطاق التفشي الحالي اتسع عندما نقل 82 شخصا في 2018 وأكثر من 40 في 2019 الحصبة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى خاصة من أوكرانيا وإسرائيل والفلبين. وسرعان ما انتشر المرض بين الأطفال الذين لم يجر تحصينهم منه بخاصة أن معظم الحالات المسجلة حديثا كانت في نيويورك ولوس انجليس.

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