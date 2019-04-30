حقيقة وفاة الشيخ سفر الحوالي في السعودية - شاهد

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، أنباء تفيد بـ وفاة الشيخ سفر الحوالي في المملكة العربية السعودية؛ بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب صلاح الدين عقاب عبر (فيسبوك): وفاة العالم الجليل الشيخ سفر الحوالي عن عمر ناهزه 72 سنة داخل أحد السجون في السعودية. وفق قوله.

ولم يتم تأكيد هذه الأنباء حتى اللحظة من أي مصدر موثوق، غير أن مثل هذه الشائعات حول تدهور أو وفاة الشيخ سفر الحوالي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر حتى يثبت عدم صحتها.

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ويوم 29 سبتمبر 2018، نقل موقع الجزيرة نت عن صفحة "معتقلي الرأي" في تغريدة على تويتر بوجود أنباء عن وفاة الداعية السعودي الشيخ سفر الحوالي داخل سجون المملكة إثر تدهور كبير في حالته الصحية. إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الخبر.

وسابقا، في تاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي، أفادت صفحة "معتقلي الرأي" في تغريدة على تويتر بوجود أنباء عن وفاة الداعية السعودي الشيخ سفر الحواليداخل سجون المملكة إثر تدهور كبير في حالته الصحية.