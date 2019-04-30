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4⃣ *حقائق حول مظاهرات*

*الحوثيين في إسطنبول*

يقول دعبل الخزاعي:

إني لأفتح عيني حين أفتحها

على كثيرٍ ولكن لا أرى أحداً

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الحقيقة أنني دققت في صور الكم نفر الذين تجمعوا أمام القنصلية السعودية في أسطنبول لأرى يمنيين فلم أجد، والنتيجة:

1⃣

كل اللي شفتهم من جماعة أركدش ويظهر من خلال ملامحهم أنهم مجموعة من الكادحين والعمال الأتراك الذين جوّعهم نظام الخليفة أردوغان ولا يعرفون أين موقع اليمن من الخارطة أصلاً.

2⃣

المهم عندهم أن يقبضوا مائتين أو ثلاثمائة دولار خلال ساعة أو ساعتين يرفعون فيها الأعلام والصور والشعارات اللي وزعها عليهم نظام الراشين والمرتشين في قطر وتصورهم قناة الجزيرة وفروخها الإعلامية وبعدها يتوكلون على الله

3⃣

طبعاً السلطات التركية لن ترد أحداً ولن تحاسب أحداً ولن تطلب أي تصريح لإقامة هذه المظاهرة طالما أنها ضد السعودية ولو كانت ضد خليفة الشواذ لتم سحقها في الشارع

4⃣

ما علينا من هذا الكلام كله لأن محاولات ابتزاز السعودية من صغار قطر وأذناب الأخونج وعملاء إيران بقيادة المايسترو أردوغان كلها باءت بالفشل

*لكن ما يهمني هو أن السعودي الذي ما زال يسافر إلى تركيا كيف يأمن على نفسه في دولة تحكمها عصابات ويسيرها المال ويشتري حتى مواقفها السياسية* ‼

كيف تأمن على نفسك وأنت سعودي وترى كل هذا العداء ضد السعودية في تركيا ‼

أمر محير والله

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