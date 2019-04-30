السعودية اليوم / الأمم المتحدة تقدم 13 مليون دولار لدعم ضحايا إعصار كينيث في جزر القمر وموزمبيق



الأمم المتحدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

ذكرت الامم المتحدة اليوم الاثنين انه وفي أعقاب الإعصار الاستوائي كينيث، أشارت التقارير الأولية إلى وقوع أضرار جسيمة في جميع أنحاء جزر القمر، حيث غمرت المياه عدة قرى وقطعت الطرق، وتم الإبلاغ عن أربع وفيات في البلاد وإصابة 182 شخصا آخر بجروح جراء الإعصار الذي أثّر على أكثر من 41 ألف شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وأودى الاعصار بحياة خمسة أشخاص على الأقل في موزمبيق، وشرد أكثر من 18 ألف شخص لجأوا إلى مراكز الإيواء.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الإعصار دمر ما لا يقل عن 3380 منزلا وألحق أضرارا بعشرات المدارس والمرافق الصحية.

وخصص منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك مبلغ 13 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية للمتضررين في جزر القمر وموزمبيق.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه العميق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع خسائر في الأرواح ودمار نتيجة الإعصار، بعد مرور ستة أسابيع فقط على إعصار إيداي، الذي ضرب موزمبيق وملاوي وزيمبابوي.

ووجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، نداء إلى المجتمع الدولي للحصول على موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من أجل تمويل الاستجابة على المدى القريب والمتوسط والطويل.

وأكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للسلطات الوطنية في موزمبيق وجزر القمر في تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة.

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04:15ت م

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