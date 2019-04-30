السعودية اليوم / الأمم المتحدة تناشد ضمان الوصول إلى المتضررين من النزاع في ليبيا



الأمم المتحدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعوتها لضمان وصول جميع الشركاء في المجال الإنساني بشكل غير مشروط إلى المتضررين من النزاع لتلبية احتياجاتهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير جديدة عن قصف عشوائي على المناطق السكنية وغارات جوية تؤثر على السكان المدنيين.

وذكّرت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها ستيفان دو جاريك، كل الأطراف بضرورة حماية جميع المدنيين ودعت السلطات الليبية إلى دعم حماية المدنيين وحقوق الإنسان.

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أفاد دو جاريك باستمرار القصف والغارات الجوية، بما في ذلك على المناطق السكنية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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