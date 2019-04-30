

نيويورك 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

اغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع اليوم الاثنين وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق أعلى مستوياته أثناء التعاملات لليوم ، مؤكدا أن موجة الصعود في السوق لم تبلغ مداها بعد، عقب ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس وصدور بيانات تضخم ضعيفة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 10.92 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 26554.25 نقطة ،وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.15 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 2943.03 نقطة ، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 15.46 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 8161.85 نقطة.

// انتهى //

02:10ت م

0264





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الاسهم الامريكية تغلق مرتفة وستاندرد آند بورز يصعد لمستوى قياسي بفعل بيانات قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.