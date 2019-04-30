شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمراء: سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، تركي الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سعود بن سعد بن عبدالعزيز، خالد بن سعد بن عبدالعزيز، فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، سعود بن عبدالله بن ثنيان، الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، منصور بن ثنيان بن محمد، فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، سعود بن عبدالله بن سعود، مشعل بن متعب بن ثنيان، سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، محمد بن نايف بن عبدالله، فواز بن بندر بن عبدالعزيز، نواف بن ناصر بن ثنيان، فيصل بن تركي بن سعد، عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، ثامر بن فيصل بن تركي، سلطان بن بندر بن سعد وعبدالرحمن بن محمد بن متعب.