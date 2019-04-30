شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تندد بالهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجمات الإرهابية التي وقعت على التوالي يومي الخميس والجمعة الماضيين، في منطقة موبتي في مالي، وفي محافظة كولبيلوغو في بوركينا فاسو، التي أسفرت عن سقوط 20 قتيلاً وجرح آخرين. وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن مرتكبي الأعمال الإرهابية يعدون على الدوام أعداء للسلام، مؤكداً تضامن المنظمة مع مالي وبوركينا فاسو. ودعا لتنسيق جهود تلك الدول التي تعاني من الإرهاب من أجل إلقاء القبض على المسؤولين عن أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة وإنزال العقوبة القانونية بهم، مجدداً موقف المنظمة المبدئي الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، ودعم المنظمة للمبادرات والجهود التي ترمي إلى صون الأمن والسلم والاستقرار في بلدان منطقة الساحل.

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجمات الإرهابية التي وقعت على التوالي يومي الخميس والجمعة الماضيين، في منطقة موبتي في مالي، وفي محافظة كولبيلوغو في بوركينا فاسو، التي أسفرت عن سقوط 20 قتيلاً وجرح آخرين. وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن مرتكبي الأعمال الإرهابية يعدون على الدوام أعداء للسلام، مؤكداً تضامن المنظمة مع مالي وبوركينا فاسو. ودعا لتنسيق جهود تلك الدول التي تعاني من الإرهاب من أجل إلقاء القبض على المسؤولين عن أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة وإنزال العقوبة القانونية بهم، مجدداً موقف المنظمة المبدئي الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، ودعم المنظمة للمبادرات والجهود التي ترمي إلى صون الأمن والسلم والاستقرار في بلدان منطقة الساحل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي» تندد بالهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.