شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض المستجدات الدولية مع برلماني ألماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر وزارة الخارجية في الرياض أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الدكتور نيلس شميد، والوفد المرافق له، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو.