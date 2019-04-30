شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تطلع السعودية إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تطلع السعودية إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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