شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة «الخارجية اليابانية» لـ«الخليج 365»: السعودية دولة مهمة لأمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ميتسوكو شينو لـ«الخليج 365»، أن وزير الخارجية الياباني سارو كونو زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقد اجتماعا مع وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير. وأضافت بأن هذه الزيارة تعد الثانية لوزير الخارجية الياباني للسعودية، كما أكدت ميتسوكو شينو أن هناك فعاليتين مهمتين ستكونان في اليابان، هما كأس العالم والأولمبياد خلال العام القادم في طوكيو، وأن السفارة اليابانية في الرياض جاهزة للتعاون في أي برنامج رياضي، ومن يزور اليابان سنجهز له برنامجا خاصا في المدينة الرياضية . وعن العلاقات السعودية - اليابانية، قالت بأن المملكة واليابان ترتبطان بعلاقات جيدة ولا يمكن أن ننسى بأن السعودية هي أول من هنأ وزير الخارجية الياباني عند توليه وزارة الخارجية منذ 7 سنوات، كما بينت بأن وزير الخارجية الياباني في الاجتماع عبر عن إعجابه وتأييده لرؤية المملكة 2030، وأنها دولة مهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعن دعم اليابان للسعودية في رؤيتها 2030، قالت شينو إن هناك قمتين للدول الـ20 واحدة في اليابان في مدينة «أوساكا» والثانية في السعودية، ومن ضمن المواضيع التي ستناقش تمكين المرأة وسبل التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، خصوصا الوضع في اليمن وسورية وإيران والشرق الأوسط، وعالميا كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والوضع الخاص في الصين.

أخيرا أفادت بأن هناك اجتماعا اقتصاديا بين السعودية واليابان في شهر يونيو القادم ستناقش خلاله اتفاقية افتتاح فرع للبنك الياباني بالسعودية، وكذلك ستناقش الكثير من الأمور الاقتصادية التي ستعتمد على النساء في الصناعة والتجارة.